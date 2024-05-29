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«التضامن»: منظومة الشكاوى ترسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في كل المراحل

كتب:

كريم روماني
12:22 م | الأربعاء 29 مايو 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم على منظومة الشكاوي لقيادات العمل بالوزارة التضامن، لتعزيز قدرات الكوادر البشرية، وتنمية المهارات على منظومة الشكاوى.

ربط الإدارات والمديريات  

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة اتخذت خطوات جادة، وهناك تقدم ملحوظ في منظومة الشكاوي في ظل قاعدة بيانات مصنفة، إذ جرى الربط على المستوى الرأسي والأفقي بين الإدارات وبين الديوان العام والمديريات، وصولا للوحدات الاجتماعية، والتي تزيد على 2600 وحدة جرى ميكنتها لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة

وأضافت أن المنظومة رسخت لمبادئ الشفافية والحوكمة في كل مراحلها، باستهداف تقديم أفضل خدمة للمواطن وبما يدعم صانع القرار، فضلاً عن آليات متابعة الأداء إلكترونيا.

ميكنة الخدمات 

واستعرض العرض التقديمي خطة الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لميكنة الخدمات والشكاوي بوزارة التضامن الاجتماعي والنظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء. 

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.