«التضامن» تكشف تفاصيل أيام برامج رمي الجمرات لحجاج الجمعيات

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن دليل الحجاج، مؤكدة أن السلطات السعودية التزمت ببرامج الرجم للجمرات بمنى أيام 10 و11 و12 و13 من ذو الحجة والجداول التي أعدتها الجهات المختصة بالمملكة لكل مكتب خدمة ميداني حفاظا على أرواح الحجاج وتيسيراً في أداء مناسك الحج.

تجنب التحرك كثيراً في الشمس

وشددت الوزارة في دليل الحجاج، على ضرورة الالتزام بالتواجد وعد مغادرة المخيمات عند العودة من منى إلى مكة المكرمة سواء للمتعجلين أو المتأخرين في اليوم الثالث للتشريق إلا من خلال المشرف المسؤول، مؤكدة ضرورة تجنب التحرك كثيراً في الشمس لتجنب ضربات الشمس مع ضرورة إبلاغ المشرف قبل التوجه لأي مكان وتأكد من حفظ الحاج لرقم المجموعة ومكان المخيم قبل التحرك لأيّ اتجاه، وضرورة العلم أن مسجد نمرة به جزء خارج حدود عرفة وأن البعثة يوجد بها مشايخ وستقوم بإلقاء خطبة عرفة والصلاة جماعة داخل المخيمات.

تقديم الخدمة الطبية بالمناسك

ونوهت بتقديم الخدمة الطبية بالمناسك بكل من عرفات الله ومنى من خلال المراكز الصحية بالمملكة العربية السعودية، ويجب على الحاج استخدام شنطة لا يكون حجمها كبير عند الذهاب إلى المشاعر وتحتوي على «فوطة وصابونة دون رائحة وماكينة حلاقة و2 عباية أو جلابية وريالات احتياطياً ومقص شعر وغيار داخلي وكريم تسلخات ومصحف وسبحة».