خطوة واحدة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة.. رابط مباشر

خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رابطا مباشرا للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بعد اعتمادها رسميًا من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 87.5% اليوم، بحضور مدير مديرية التعليم بالجيزة أشرف سلومة.

خطوة واحدة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

- الدخول على رابط مباشر مديرية التربية والتعليم.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على عرض النتيجة.

الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال المتحدث الآلي من خلال موقع المديرية بعد إتمام عملية الدفع أو من خلال الاتصال بالتليفون المحمول والخط الأرضى 09000160 والمحمول 5960.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وعدد الطلاب والناجحين في محافظة الجيزة وذلك بعد اعتمادها رسميا وهي:-

- عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية.. 190 ألفا و977 طالبا.

- عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية 165 ألفا و86 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97%.

- نسبة النجاح مدارس الصم وضعاف السمع 94.29% ولمدارس المكفوفين 100%.

- إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92.27%.