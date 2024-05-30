ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الثاني 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، بعد اعتمادها رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 87.5%، في حضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الآن، من خلال الاتصال عبر الخط الأرضي على 09000160 أو من خلال أي هاتف محمول على رقم 5960.

وأضافت المديرية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، ظهرت بالدرجات للطلاب في جميع المواد الدراسية، والمجموع الكلي الخاص بالطالب، ومعرفة إذا كان الطالب ناجحا في جميع المواد أو راسبا ويدخل الدور الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأكدت مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 متاحة عبر هذا الرابط ويمكن الطلاب الدخول على الموقع برقم الجلوس الخاص بالطالب وإدخال البيانات الأساسية الخاصة به، والاستعلام عن درجاته كاملة في جميع المواد، مشيرة إلى أن المجموع الكلي من 280.