أتاحت مديرية التربية والتعليم للطلاب في محافظة الجيزة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس وذلك للفصل الدراسي الأول 2023-2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس.. محافظة الجيزة

ويُمكن للطلاب في محافظة الجيزة، الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس من على الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة بعد الدخول على الموقع وإتباع عدد من الخطوات.

1- يدخل الطالب على الموقع.

2- يختار نتيجة الشهادة الإعدادية.

3- يدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- يضغط على أيقونة عرض النتيجة، وبعدها ستظهر نتيجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 2023-2024.

وكان محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، قد اعتمد أمس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023-2024 وذلك بنسبة نجاح بلغت 80.87%.

وكان قد تقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 189 ألفًا و766 طالبًا بمختلف الإدارات التعليمية الخاصة بمحافظة الجيزة، وجاءت نسبة النجاح بالحد الأدنى 152 ألفًا و973 طالبًا.