تركي آل شيخ يعلن تعاونه الفني مع الشركة «المتحدة»: انتظروا النتائج قريبا

أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، عقد الاجتماع الثاني لصندوق Big Time للأفلام في مدينة جدة.

الاجتماع الثاني لصندوق Big Time للافلام في مدينة جدة بالسعودية

قال تركي آل شيخ، عبر موقع التواصل الاجتماعي، إن الاجتماع الثاني لصندوق Big Time للافلام في مدينة جدة بالسعودية جاء مثمرا ومهما، «حضر الاجتماع الأخ العزيز، أحمد بدوي، ممثلا عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، والشركاء والمستثمرين السعوديين، وسترى نتائج هذا المشروع النور قريبًا إن شاء الله بسلسلة مهمة من الأفلام العربية عالية الإنتاج، وتناقشنا حول خطوات الصندوق Big Time 2 للأفلام، الذي قد يرى النور في آخر هذه السنة، ومن شأنه دعم كل مبدع عربي، وتقديم إنتاج قيم يستمتع به الجمهور».