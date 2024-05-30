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«الصحة»: تقديم 4 آلاف و548 خدمة مجانية للمسنين في مجال الطب النفسي

كتب:

مريم الخطري
12:52 م | الخميس 30 مايو 2024
الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 4 آلاف و548 خدمة طبية بالعيادات الخارجية لطب نفس المسنين، وذلك بداية من شهر يناير حتى أبريل 2024، بمستشفىات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتى يبلغ عددها 24 مركز ومستشفى متخصصه على مستوى محافظات الجمهورية.

تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة طب نفس المسنين بالأمانة العامة للصحة النفسية، تقدم العديد من الأنشطة والدورات لتدريب العاملين بأقسام المسنين والمسنات من الاطباء والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والتمريض القائمين على رعاية المرضى من كبار السن، لرفع كفاءة الخدمة المقدمة.

الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

وأعلنت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن تدريب 26 طبيبا من مقدمى الرعاية لكبار السن بـ8 مستشفىات تابعين للأمانه العامة للصحة النفسية، وهي (مستشفى العباسية، ومستشفى العزازي، ومستشفى بنها، مستشفى شبين، مستشفى طنطا، مستشفى حلوان، مستشفى بورسعيد ومستشفى المطار) لرفع كفاءة الخدمة والقائمين عليها.

وأكدت أن الدورات التدريبية تضم مجموعة من الموضوعات الهامة منها، سوء استخدام المواد المخدرة والإدمان في كبار السن، واضطراب الاكتئاب في كبار السن، واستخدام تقنيات التحفيز الحسي الحركي في مرضى ألزهايمر، مشيرة إلى استمرار المحاضرات والندوات التوعوية على مدار السنه، نظرا إلى أهمية دور التوعية في تأهيل أهالي المرضى لكيفية تقديم الدعم خاصة لمرضى ألزهايمر.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.