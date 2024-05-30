«الصحة»: استفادة 145 ألف مواطن من الخدمات العلاجية للقوافل المجانية في إبريل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لــ145 ألفا و673 مواطنا من خلال 146 قافلة طبية جرى تنفيذها خلال شهر إبريل الماضي، وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أجرت 28 ألفا و291 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 791 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على استمرار تنظيم القوافل الطبية في جميع محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، لافتاً الى أنه جرى نشر مواعيد وأماكن تمركز القوافل الطبية بالتفصيل عبر الصفحات الرسمية لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي.

القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام إدارة القوافل الطبية، الى أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، إذ جري توقيع الكشف الطبي على 8 آلاف و119مواطنا في محافظة أسوان، و8 آلاف و810 مواطنين بأسيوط، و8 آلاف و124 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و387 مواطنا بمحافظة الإسماعيلية، و3 آلاف و488 مواطنا بالأقصر، و1242 مواطنًا بالبحر الأحمر، و9 آلاف و396 مواطنا بالبحيرة، و7 آلاف و390 مواطنين بالجيزة، و4 آلاف و222 مواطنا بالدقهلية، و2076 مواطنا بالسويس، و13 ألفا و574 مواطنا بالشرقية، و4 آلاف و193 مواطنا بالغربية، و6 آلاف و443 مواطنا بالفيوم، و4 آلاف و827 مواطنا بالقاهرة.

عدد المستفيدين بخدمات القوافل الطبية في المحافظات

وأكد أنه جرى تقديم الخدمة الصحية أيضا لـ8 آلاف و164 مواطنا بالقليوبية، و6 آلاف و199مواطنًا بالمنوفية، و10 آلاف و561 مواطنًا بالمنيا، و2145 مواطنا بالوادي الجديد، و6 آلاف و431 مواطنا ببنى سويف، و2601 مواطنا بجنوب سيناء، و5 آلاف و852 مواطنا بدمياط، و6 آلاف و768مواطنا بسوهاج، و3 آلاف و285 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و47 مواطنا بكفر الشيخ، كما جرى الكشف الطبي على 2329 مواطنًا بمطروح.