«المستقلين الجدد»: خطاب الرئيس في المنتدي العربي الصيني يحمل رسائل مهمة للعالم

أكد حزب المستقلين الجدد، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاحية المنتدى العربي الصيني، دقيق ويحمل رسائل مهمة للصين كدولة كبرى، وللعالم ككل.

الرئيس يضع أسس جديدة لتعميق مع الصين

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، في بيان، إن خطاب الرئيس يضع أسس جديدة لتعميق العلاقات الاستراتيجية، مع تحديد الأولويات المصرية في شراكتها مع الصين، مشيرا إلى أن هذا الخطاب سيكون له أثر كبير في توطيد وفتح آفاق للعلاقات الصينية العربية سياسيا واقتصاديا.

القضية الفلسطينية

وأضاف الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن الرئيس السيسي يؤكد في هذا الخطاب، أن مصر تتعامل مع العالم كله بثوابت وطنية داعمة للقضية الفلسطينية، مع جهود متواصلة تهدف إلى استقرار المنطقة، من خلال حل عادل وجذري بوقف الحرب وحل الدولتين.

وأوضح أن الخطاب يخاطب ضمير العالم كله للاضطلاع بمسؤلياته الإنسانية والأخلاقية، لوقف هذه الحرب الغاشمة على غزة، مع التأكيد على الرفض التام لتصفية القضية أو التهجير القسري للفلسطينين.