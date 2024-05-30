احذر جمع الحصى من الشواطئ.. غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني

عند الذهاب إلى الشواطئ المختلفة، أول ما يلفت الأنظار هو السماء الصافية والهواء النقي المنعش والرمال الصفراء الذهبية في مشهد يبعث على الاسترخاء والراحة وصفاء الذهن، وكثيرًا ما يجمع البعض الحصى الملون والصدف المتناثر على الرمال كهواية واستخدامها في الأعمال الفنية والاكسسوارات، إلا أنه في مدينة كمبرلاند البريطانية، هناك عقوبة صارمة على من يفعل ذلك الأمر.

عقوبات على جمع الحصى من الشواطئ

في الساعات القليلة الماضية، أعلن مجلس كمبرلاند بشمال إنجلترا، تطبيق عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يأخذون الحصى من الشواطئ وتبدأ بغرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني، والسبب هو أنّ الرمال والحصى موطنا لعدد لا حصر له من الكائنات، وتوفر الحماية الطبيعية للمنازل والبنية التحتية من قوة البحر، لأنه كلما زاد عدد الحصى والرواسب، زادت قدرة الشاطئ على امتصاص طاقة الأمواج الضخمة، وإزالتها يجعل الشاطئ أقل قدرة على العمل كحاجز طبيعي أمام الفيضانات والتآكل، وفقًا لموقع «Science alert».

الغرامات السابقة ضمن قانون قديم نصته المملكة المتحدة، لحماية السواحل صدر عام 1994 لكن لم ينفذ بشكل صارم، وهدفه الحد من الخسائر التاريخية لمئات الآلاف من أطنان الرواسب على الشواطئ، وحمايتها من الأشخاص الذين يستخرجون الرواسب لمواد البناء.

فوائد الحصى على الشاطئ

ويحمي الحصى المباني الموجودة على أطوال الشواطئ في إنجلترا من خطر الفيضانات، لأنه يحافظ على الشاطئ من ظاهرة التآكل، وإزالة كميات كبيرة من الحصى والرمل أو الرواسب الأخرى تجعل الشاطئ أقل قدرة على العمل كحاجز طبيعي أمام الفيضانات والتآكل، ويتم نقل الحصى داخل وخارج الشاطئ عن طريق الأمواج، مما يؤدي إلى فرز أحجام مختلفة من الرواسب إلى مناطق مختلفة.

والساتر الترابي الموجود أعلى الشاطئ هو الشكل الأول للدفاع الطبيعي ضد العواصف، إذ يمتص طاقة الأمواج ويقلل من خطر انتقالها إلى ما وراء الشاطئ أو تآكل الجدران البحرية أو المنحدرات في الجزء الخلفي منها.