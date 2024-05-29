«مصايف الإسكندرية» ترفع الرايات الثلاث على الشواطئ.. احذر البحر في هذه الحالة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رفع الألوان الثلاثة من الرايات الخضراء والصفراء والحمراء على شواطئ الإسكندرية بسبب تباين الأمواج اليوم على المدينة الساحلية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل وأماكن الرايات المرفوعة على شواطئ الإسكندرية شرقا وغربا، بحسب ما أعلنته مصايف الإسكندرية في بيان رسمي اليوم.

حالة الأمواج على شواطئ الإسكندرية اليوم

وعكست ألوان الرايات المرفوعة على شواطئ الإسكندرية، حالة ارتفاع الأمواج وما تسببه من مخاطر على المواطنين، وهي كالتالي:

- القطاع الغربي شهد رفع رايات حمراء ومعها يمنع النزول بسبب ارتفاع الأمواج حرصا على سلامة المصطافين.

- القطاع الشرقي رُفعت عليه الرايات الصفراء

- شواطئ سيدى بشر رفعت الرايات الخضراء بسبب حاجز الأمواج وهو ما يجعلها فرصة للاستمتاع في هدوء تام.

نصائح زيارة شواطئ الإسكندرية

وأكدت مصايف الإسكندرية، أن هناك 3 نصائح خلال زيارة أهالي المدينة الساحلية أو الوافدين على الشواطئ اليوم، وهي التالي:

- رفع الرايات الخضراء يشجع على نزول البحر بأمان.

- نسب الإشغال منخفضة تعطي فرصة للاستمتاع بالبحر بهدوء في ظل طقس الإسكندرية المائل للسخونة نسبيا.

- يفضل الاقتصار على التواجد على المساحة الرملية على الشواطئ ذات الأمواج المرتفعة.

أرقام تواصل مصايف الإسكندرية

وشددت المصايف على استمرار منع الإكراميات وفي حال فرض العامل إكرامية يجب التواصل معهم لاسترداد الحق وذلك عبر الأرقام التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقي:

- 01270746490

- 01289252668

- 01270477199

- 01119555946

أرقام شكاوى القطاع الغربي:

- 01220030103

- 01010453583

- 01225267176

- 01203986324