حزب المصريين يهنئ «القاهرة الإخبارية» على الفوز بجائزة التميز الإعلامي

بعث المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، برقية تهنئة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة «القاهرة الإخبارية» على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، وإلى الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية، الذي تسلم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز التي عقدت على هامش أعمال الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

حزب المصريين يهنئ القاهرة الإخبارية

وقال أبو العطا في برقيته، «أتقدم بأطيب التهاني لجميع العاملين بقناة القاهرة الإخبارية وجميع العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذين استطاعوا في وقت وجيز أن يحتلوا صدارة المشهد الإعلامي بين كبرى القنوات الإخبارية سواء الإقليمية أو الدولية، بعد أن فرضوا تواجدهم الإعلامي من خلال منصة أصبحت مصدرًا موثوقًا ينقل عنها الجميع، في ظل اعتمادها على أعلى درجات المهنية والدقة والمصداقية والموضوعية الشديدة».

وأضاف: «فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 هو اعتراف بجهودها المستمرة في تقديم إعلام نزيه وموضوعي يحتذى به في مجال الإعلام العربي والدولي، إذ استطاعت بفضل كفاءتها واحتراف فريق عملها والقائمين عليها أن تتبوأ مكانة رفيعة بين نظيراتها، ويعزز هذا الإنجاز من دور الإعلام في دعم الديمقراطية وتعزيز الحوار المجتمعي، ويساهم في رفع مستوى الوعي بين المواطنين».

القاهرة الإخبارية منارة للتميز والموضوعية

وتابع: «القاهرة الإخبارية برزت كمنارة للتميز والموضوعية في وقت يواجه الإعلام العربي تحديات كثيرة بسبب الأحداث المتسارعة في المنطقة، ورغم ذلك نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة بفضل تغطيتها الشاملة للأحداث وتقديمها لتحليلات عميقة ومدروسة وقبول الرأي والرأي الأخر، فضلًا عن أنها تتمتع بسجل حافل من الإنجازات، حيث نجحت في تغطية الأحداث الكبرى بحرفية ومهنية عالية، كما تميزت القناة ببرامجها التحليلية والنقاشية التي تستضيف نخبة من الخبراء والمحللين لمناقشة القضايا الهامة والمستجدات على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

تعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل

واختتم برقيته: «قناة القاهرة الإخبارية لعبت دورًا حيويًا في تعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، من خلال تقديم محتوى متوازن يعكس مختلف الآراء ووجهات النظر، كما ساهمت في تسليط الضوء على القضايا المهمة التي تهم المواطن العربي، مما جعلها مصدرًا موثوقًا للأخبار والمعلومات، ويمثل هذا الإنجاز دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد والدؤوب لتحقيق المزيد من النجاحات، ويؤكد أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الرأي العام ودعم مسيرة التنمية والتقدم».