ضبط شخصين يديران صفحة للنصب على المواطنين عبر «فيسبوك»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على تطبيقات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ادعى القائمين على إدارتها قدرتهم على استخراج شهادات جامعية ومؤهلات دراسية على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المُشار إليها، وتبين أنهم تشكيل عصابي مكون من شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة، ويديران أكاديمية «غير مرخصة»، كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصـر بالقاهرة، والترويج والإعلان عنها عبر الصفحة المُشار إليها، لمنح عملائهما شهادات دراسية من الخارج منسوبة لكيان وهمي على خلاف الحقيقة، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية عن طريق المحافظ الإلكترونية.

وعثر بحوزتهما على أكليشيه خاص بكيان تعليمي وهمى، و5 هواتف وخطوط محمولة، وبفحصهم تبين أن 4 منهم خاصين بالمحفظة الإلكترونية، وتحتوي على آثار ودلائل على نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما اعترفا بإنشائهما الصفحة المشار إليها، للنصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرتهما على استخراج شهادات جامعية معتمدة، مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.