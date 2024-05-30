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ميناء دمياط يستقبل لجنة خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري لمراجعة المواءمة الأمنية

كتب:

كريم روماني
01:46 م | الخميس 30 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

استقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في زيارة تهدف إلى تنفيذ إجراءات تجديد المواءمة الأمنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابعة، تأكيدا على استمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code) والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة.

وخلال الزيارة التي استغرقت عدة أيام، نفذ وفد المعهد الإقليمي للأمن البحري إجراءات إصدار تقارير التقييم الأمني، وتتضمن الملاحظات الأمنية ضمن تنفيذ المعاينة الحية بالميناء والمرافق المينائية التابعة ومراجعة التقييمات الأمنية لأنشطة الميناء، وتشتمل على الإجراءات الأمنية على المنافذ والبوابات وأثناء عمليات التداول والشحن والتفريغ والتعامل مع السفن والتأكد من فاعلية الاتصالات الأمنية وضبط السجلات وإجراء التدريبات ذات الصلة بالتعامل مع المواقف الطارئة.

وأشاد أعضاء اللجنة بالحرفية في التعامل مع المواقف الطارئة التي أظهرها العاملون في المرافق المينائية وأفراد قسم الحماية المدنية بميناء دمياط وانتظام البلاغات والإشارات بين مركز العمليات وإدارة الأزمات وجميع الجهات المعنية، والتي تدل على حسن استيعاب التعليمات بالصورة السليمة إلى جانب كفاءة التدريب والذي يمكنهم من اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع المخاطر أو الحد من آثارها السلبية حال وقوعها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.