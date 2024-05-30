محافظ بورسعيد يتفقد سيارات مشروع الإنتاج الحيواني لبيع اللحوم استعدادا للعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عددا من السيارات التابعة لمشروع الإنتاج الحيواني «محطة تسمين الماشية» بالمحافظة، التي رفعت كفاءتها وتطويرها لتضاهي أحدث السيارات، بهدف توزيعها على الأحياء، لتوفير اللحوم على المواطنين بالأحياء بأسعار مناسبة، استعدادا لعيد الأضحي المبارك، ورافقه خلال جولته الدكتورعمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة.

بيع اللحوم بأسعار مخفضة

واستمع محافظ بورسعيد، لأعمال التطوير، موجها بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة بالمعدات داخل محطة تسمين الماشية، مؤكدا تخصيص نسبة كبيرة من الدعم للارتقاء بمستوى المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم.

يذكر أن وقفة عرفات ستكون فلكيًا يوم السبت 15 يونيو المقبل، على أن يكون عيد الأضحى المبارك هو اليوم التالي من نفس الشهر، ويكون الرأي الأخير لدار الإفتاء السعودية.

وقد حددت الحكومة المصرية إجازة عيد الأضحي المبارك، لتبدأ من السبت الموافق 15 يونيو المقبل، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 19 من نفس، الشهر لمدة 5 أيام.