موعد إجازة عيد الأضحى المبارك.. وفقًا للأجندة الرسمية والبحوث الفلكية

حددت الحكومة، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية والوزارات والجهاز الإداري للدولة، وفقًا للمُعلن على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

وينتظر ملايين الموظفين بالحكومة، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإعلان رسميًا عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وعدد أيامها، على هامش قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء 12 يونيو 2024.

فلكيًا وقفة عرفات 15 يونيو

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وقفة عرفات ستكون فلكيًا يوم السبت 15 يونيو المقبل، على أن يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق الـ 16 من نفس الشهر، على أن يكون الرأي الأخير لدار الإفتاء السعودية.

وأضاف المعهد، أن غرة شهر ذو الحجة 1445 هجرية يوافق الجمعة 7 يونيو المقبل، شارحًا أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 2:39 ظهراً، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجرية 6 يونيو المقبل، على أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة سيبقي لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما بالنسبة لباقي المحافظات فسيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12 - 20 دقيقة).

وفق المُعلن إجازة العيد 5 أيام

وحسب أجندة العطلات الرسمية لعام 2024، فإن إجازة عيد الأضحي المبارك، ستكون 5 أيام تبدأ من السبت الموافق 15 يونيو وتستمر حتى الأربعاء الموافق 19 من نفس الشهر.