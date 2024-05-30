أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس 30-5-2024

استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 30-5-2024، حيث يترواح سعر اللحم الضأن بين 320 لـ400 جنيه، والبتلو بين 320 و430 جنيه وفق آخر تحديث لبوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الخميس 30-5-2024 بحسب إعلان بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في الأسواق بين 300 و400 جنيه.

أسعار اللحوم المفروم

- يتراوح اللحم المفروم اليوم في الأسواق بين 260 و350 جنيها.

أسعار اللحوم البتلو

- يتراوح سعر اللحم البتلو اليوم في الأسواق بين 320 و480 جنيها.

أسعار اللحوم الضأن

تراوح سعر كيلو الضأن اليوم في الأسواق بين 320 و400 جنيه.

أسعار اللحوم الجملي

يتراوح سعر اللحم الجملي اليوم في الأسواق بين 280 و400 جنيه.

سعر الكبدة

يتراوح سعر الكبدة اليوم في الأسواق بين 300 و420 جنيها.

أسعار الريش الضاني

يتراوح سعر كيلو اللحوم الريش الضاني اليوم في الأسواق بين 330 و450 جنيها.

يتراوح سعر اللحم المفروم البلدي اليوم في الأسواق بين 240 و300 جنيه.

أسعار اللحوم الهندي

سعر اللحوم الهندي المفروم بـ250 جنيها.

وسعر كيلو اللحم الكندوز بـ230 جنيها.

سعر السجق البلدي بـ350 جنيها.

سعر السجق المستورد بـ180 جنيها.

أسعار اللحوم البرازيلي

ويتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري اليوم في الأسواق بين 280 و350 جنيها.

سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ350 جنيها.