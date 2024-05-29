نصائح مهمة لمرضى السكر المقبلين على أداء مناسك الحج

بدأ ضيوف الرحمن، الاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج، وبين فرحة الذهاب لأداء هذا الفرض، الذي يحلم بتأديته كل مسلم، ربما يغفل بعض المصابين بالأمراض المزمنة الاهتمام بصحتهم أثناء أداء المناسك، ومن بينهم مرضى السكر، هناك عدة نصائح يجب عليهم اتباعها، لتجنب أي مخاطر من المحتمل حدوثها.

نصائح لمرضى السكر

مرض السكر من الأمراض المزمنة التي يجب على المصاب بها، الاهتمام بصحته ومتابعة هذا المرض متابع جيدة، لتجنب مضاعفاته وأضراره، وقدم محمد فريد الجويدي استشاري البطنة لـ«الوطن»، بعض النصائح المهمة لمرضى السكر أثناء تأديتهم مناسك الحج:

- ضرورة قياس مستوى السكر قبل البدأ في المناسك

- عدم الطواف بدون أكل، يجب الحرص على تناول وجبة واحدة على الأقل

- التواصل مع الطبيب حول إمكانية تخفيض جرعة الدواء، بسبب مجهود الطواف والسعي

- شرب كميات كبيرة من المياه

- الحرص على تواجد أي نوع من الحلويات أو عصير، يحتوي على كميات عالية من السكر، في المتعلقات الشخصية أثناء الطواف، تحسباً للشعور بالهبوط نتيجة خفض مستوى السكر في الدم

- عدم الإسراع في أداء المناسك، والتوقف فورًا عند الشعور بعلامات انخفاض السكر في الدم

علامات انخفاض مستوى السكر

هناك العديد من العلامات، التي تشير إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، وبحسب ما ذكره استشاري الباطنة لـ«الوطن»، تعد هذه العلامات، الأبرز ويمكن ملاحظتها بسهولة:

- الشعور بالدوخة والغثيان

- التعرق الشديد

- الشعور بالجوع بشكل متكرر

- عدم انتظام في ضربات القلب