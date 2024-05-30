ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت الرسوم المالية؟.. «الإفتاء» توضح

الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، ومن أعظم الشعائر الدينية التي يتطلع المسلمون لأدائها. ومع اقتراب موسم الحج تثار عديد من التساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة به، خاصة في الحالات الاستثنائية، ومنها ما أثاره البعض عن مدى جواز أداء الحج خلال فترة عدة الوفاة، وهو ما أوضحته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني.

حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت التكاليف

وتلقت دار الإفتاء سؤالا من سيدة، ونصه:« ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟.. حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ عشرين ألف جنيه قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا».

وردت دار الإفتاء على سؤال السيدة، قائلة، إنه يجوز للسيدات اللواتي فقدن أزواجهن وأدّين مصاريف الحج قبل وفاة الزوج أن يسافرن لأداء الفريضة، حتى لو كان ذلك في فترة عدة الوفاة، وذلك تجنباً لضياع المال المدفوع.

وأكدت الإفتاء، أن السائلة التي دفعت تكاليف الحج وقدرها عشرون ألف جنيه قبل وفاة زوجها وقُبِل طلبها من وزارة السياحة، يمكنها أن تؤدي الحج في أشهر العدة، موضحا أن الشرط الأساسي في هذا الحكم هو أن تكون السيدة قد دفعت التكاليف قبل وفاة الزوج وأنه لم يعد بإمكانها استرداد تلك المصروفات.

وبحسب دار الإفتاء، ينطبق هذا الحكم على الحالات المشابهة، حيث لا إثم على المرأة التي تؤدي الحج في هذه الظروف، خاصة إذا كانت قد أدت فريضة الحج سابقًا وتعتبر الحجة الثانية نافلة، واستشهدت الدار بأحكام الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى التيسير على المسلمين وتجنب الخسائر المالية غير الضرورية، مشيرة إلى أن الإسلام يراعي الظروف المختلفة التي قد يمر بها المسلمون ويدعو دائمًا إلى التخفيف عنهم.