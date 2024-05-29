قبل الانطلاق في رحلتك.. اعرف مستلزمات الحج للرجال والنساء

الحج واحد من مظاهر العبادة ذات الثواب الكبير، والتي يحرص ملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم على أداءها، وفي فترة الاستعداد للانطلاق في رحلة الحج، يحرص العديد على معرفة مستلزمات الحج للرجال والنساء، حتى يضمن جاهزيته لهذه الرحلة الهامة، وهناك بعض المستلزمات العامة للجنسين وهناك أشياء خاصة بالرجل وأشياء خاصة بالمرأة، وهناك بعض الأشياء التي لابد من الحرص على تجنبها لأنّها قد تفسد الإحرام.

مستلزمات الحج للرجال والنساء

وعن مستلزمات الحج للرجال والنساء، ذكر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّه من مظاهر التيسير على الحجاج توجد العديد من الأمور التي يمكن للحاج والمعتمر استعمالها ولا تؤثر على الإحرام.

ومن مستلزمات الحج للرجال والنساء هي الإكسسوارات المختلفة، وهي جائزة مع ملابس الإحرام، كالساعة اليدوية وهي من الأمور المهمة لمتابعة الوقت وأداء المناسك بشكل دقيق، ونظارة الشمس، وذلك لحماية الحاج من حرارة الشمس، كما أكّد الأزهر أنَّ الخاتم والحقيبة الصغيرة من الأمور التي لا تتعارض مع الإحرام.

ومن مستلزمات الحج للرجال والنساء، فالحقيبة الصغيرة من الأمور المهمة، ويفضل أن تكون سهلة الحمل لتكون برفقة الحاج في أثناء الطواف، حتى يحتفظ فيها بالمتعلقات الشخصية كالمفتاح والسيرة الذاتية، وغيرها من المتعلقات الشخصية التي من المهم أن تكون برفقة الحاج طوال الوقت.

ومن الأبرز الأشياء التي لابد أن يحرص الحاج الرجل على اصطحابها معه، هي ملابس الإحرام، وكذا اصطحاب عدد مناسب من قطع الملابس المختلفة والتي تتناسب مع الظروف الجوية في السعودية، ونظرًا لزيادة درجات الحرارة في الوقت الحالي، فيستحب الحرص على الألوان الفاتحة واستعمال خامات الأقمشة الخفيفة، مع أهمية ارتداء الأحذية المريحة والمناسبة للمشي الكثير.

مستلزمات الحج للرجال والنساء المحظورة

وضمن مستلزمات الحج للرجال والنساء، أدوات النظافة الشخصية مثل معجون الأسنان ومزيل العرق والمناديل وغيره، وللسيدات لابد أن تصطحب معها أدوات العناية بالشعر والبشرة الخاصين بها، وواقي الشمس، وتعتبر المظلة والقبعة من الأشياء الهامة، وذلك للحماية من أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية

ويجب على النساء الحرص على اصطحاب الملابس الواسعة والمحتشمة ضمن مستلزمات الحج للرجال والنساء، بحيث تكون ملابسها تغطي الجسم بشكل كامل وتوفر الراحة أثناء الرحلة.

ومن المهم أنَّ يصطحب المسلم أو المسلمة الذاهب للحج ضمن مستلزمات الحج بعض أنواع الدواء الأساسية، مثل المسكنات والمراهم وذلك لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى اللاصق الطبي وغيره من أدوات الإسعافات الأولية.

وكانت دار الإفتاء المصرية تناولت في إحدى فتواها مستلزمات الحج للرجال والنساء المحظور استعمالها، وهي العطور، فلا يجوز للحاج أن يطيب ملابس الإحرام أو اليد بالعطور، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفران»، وهناك بعض المحظورات التي تخص الرجال فقط، منها ملابس المخيط، وهي الملابس التي تكون مفصلة على شكل الجسد، مثل السراويل والقمصان وغيرها.