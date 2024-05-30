الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

كشف الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، أن الموعد النهائى لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 سيكون مطلع الأسبوع القادم، إذ ستعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية يوم السبت الأول من يونيو، ثم إعلان النتيجة بالمدارس يوم الأحد الثانية من يونيو فور اعتمادها من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية

وأشار أبو زيد، إلى أنه سيجري الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول غدًا الجمعة 31 مايو الجاري، ثم تجميع النتيجة من جميع الإدارات ورصد أوائل الطلبة وإعلان أسمائهم يوم السبت، ثم إعلان النتيجة بشكل عام يوم الأحد، بعد اعتمادها من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لافتًا إلى أنه سيجري وضع النتيجة على رابطي محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية فور اعتمادها.

النتيجة برقم الجلوس

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، أن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية ستكون عن طريق رابطي محافظة الإسكندرية ومديرية تعليم الإسكندرية والحصول عليها من خلال رقم جلوس الطالب، وستكون متاحة أيضاً بالمدارس.

وأفاد، بأن مؤشرات النتيجة عالية هذا العام، إذ تجاوزت مؤشرات العينة العشوائية ما يزيد عن الـ90%، مهنئًا أبناءنا الطلبة على النجاح والتفوق.