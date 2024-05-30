تفاصيل مطاردات شيري عادل وعمر الشناوي في الوصفة السحرية (فيديو)

طرحت منصة WATCH IT البرومو التشويقي لمسلسل الوصفة السحرية بطولة الفنانة شيري عادل، والمقرر عرضه أيضا على قناة DMC، يوم السبت المقبل، والذى ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية.

تفاصيل برومو مسلسل الوصفة السحرية

وتضمن البرومو مطاردات كوميدية بين كل من شيري عادل وعمر الشناوي، وهما زوجان، وتنشأ بينهما المشكلات في سنة أولي زواج، ويجري استعراضها من خلال أحداث لايت كوميدي في إطار اجتماعي رومانسي.

قصة وأبطال مسلسل الوصفة السحرية

وتدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية حول مجموعة من السيدات داخل كومبوند سكني، ويواجهون مشكلات زوجية في حياتهم، ويلجأون لكتاب بعنوان «الوصفة السحرية لزواج ناجح»، ويبدأون في استخدامه لمساعدتهم في تخطي مشكلاتهم الزوجية.

مسلسل الوصفة السحرية من بطولة شيري عادل، عمر الشناوي، بسمة داود، هيدى كرم، كارولين عزمي، إسلام جمال، سلوي عثمان، وآخرين من اخراج خيري سالم وتأليف هاني سرحان.