بمشاركة 55 شركة مصرية.. رئيس هيئة المعارض يفتتح الدورة الـ 14 لمعرض سيراميكا ماركت

افتتح اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، معرض سراميكا ماركت CERAMICA MARKET KITCHEN MARKEET للسيراميك والبورسيلين والأدوات الصحية والمطابخ والتشطيبات الداخلية في دورته الرابعة عشرة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر ويستمر حتى 2 يونيو المقبل.

ويُعد أكبر معرض لتصفيات 2024 للسيراميك والبورسيلين الأدوات الصحية وكل أنواع المطابخ يقام على مساحة 16 ألف متر مربع، ويحظى بمشاركة أكثر من 55 شركة مصرية بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عادل فهمي منظم المعرض، وأيمن وفيق رئيس الإدارة المركزية للمعارض الداخلية، وهالة صفر مدير عام المعارض الداخلية والصالات، وياسر أبو العز المستشار الإعلامي للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.

توفير وعرض منتجات بأسعار مخفضة

قال اللواء شريف المواردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إن افتتاح المعرض يأتي في إطار الحرص على توفير وعرض منتجات بأسعار مخفضة لمواجهة زيادة الأسعار والمساهمة مع المقبلين من الشباب على الزواج فى تشطيب الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وكذا راغبي التجديد ومهندسي الديكور والمقاولين وأصحاب المشروعات العقارية والذين يبحثون عن التوفير في تكاليف التشطيب بما لا يخل بالجودة أو مستوى الوحدات السكنية أو الإدارية والمشروعات القومية.

وأضاف المواردي أن صناعة السيراميك في مصر بتنوعها الكبير وجودة منتجاتها التي تلبي معايير الجودة العالمية، تشتمل هذه الصناعة مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من بلاط السيراميك للأرضيات والجدران، وصولاً إلى القطع الفنية والديكورات التي تعكس التراث والفنون الفريدة للثقافة المصرية.

المواردي: مصر من أكبر عشر دول منتجة لبلاط السيراميك على مستوى العالم

وأشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض إلى أن مصر تحتل موقعًا بارزًا كواحدة من أكبر عشر دول منتجة لبلاط السيراميك على مستوى العالم، وتتميز كإحدى المنتجين الرئيسيين لبلاط السيراميك في أفريقيا، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 مليون متر مربع، ويستحوذ السوق المحلية في مصر على نحو 80% من إجمالي استهلاك السيراميك، بينما يتم تصدير 20% فقط من الإنتاج الإجمالي إلى دول أخرى.

وتفقد المواردي المعرض خلال جولة قام بها مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عادل فهمي منظم المعرض حيث يتضمن كل المنتجات المصرية من السيراميك والبورسيلين والأدوات الصحية، وما وصلت إليه هذه الصناعة في مصر، كما يتيح المعرض أيضا خدمة النقل المجانى المقدمة من بعض الشركات العارضة للزوار المتعاقدين خلال فترة المعرض فقط، وذلك للتيسير على العملاء فى توفير نفقات النقل، حيث يشارك فى المعرض العديد من الشركات بطرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما يستهدف المعرض توفير منتجات السيراميك والأدوات الصحية للشباب المقبلين على الزواج لتشطيب الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.

كبرى الشركات العاملة في مجال السيراميك

يشارك فى المعرض كبرى الشركات العاملة فى مجال السيراميك والبورسيلين وكافة الأدوات الصحية والمطابخ ويتم إجراء سحوبات يوميا على جوائز وهدايا لكل الزوار بمناسبة نهاية العام، كما قامت إدارة المعرض بالتسهيل على الزوار بتخصيص باصات مجانية لنقلهم من محطة مترو أرض المعارض الى قاعة المؤتمرات مدينة نصر والرجوع أيضا وكذا تخصيص أماكن انتظار للسيارات داخل مركز المؤتمرات، كما قامت إدارة المعرض بالاتفاق مع تطبيق VALU لتقديم خدمات التقسيط بدون مقدم وبدون مصاريف إدارية وكاش باك وذلك للعملاء داخل المعرض ويتم ترتيب الإجراءات للموافقة على التقسيط داخل المعرض والقيام مباشرة بالشراء من داخل المعرض وتم الاتفاق بوجود أعضاء فريق من VALU لتسهيل إنهاء الإجراءات وتقديم أي دعم فنى لتفعيل التطبيق.