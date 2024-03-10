«هيئة المعارض»: تعاون مصري تركي لإقامة معرض للتصدير إلى إفريقيا

بحث اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات مع سرحان إرم، نائب رئيس مجلس إدارة مركز إسطنبول للمعارض الدولية، و فولكان سالار مدير المبيعات الدولية بمركز إسطنبول للمعارض الدولية، وسبل التعاون بين الطرفين في مجال إقامة المعارض.

إقامة معرض للتصدير لإفريقيا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

جاء ذلك خلال استقباله للوفد التركي بالقاهرة، حيث تم مناقشة إمكانية إقامة معرض للتصدير لإفريقيا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات على مساحة 16 ألف متر مربع، ودعوة بعثات المشترين من مختلف دول العالم، وخاصة المستوردين من دول أعضاء الكوميسا على هامش فعاليات المعرض.

وأكد اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية إلى إفريقيا.

وأضاف، أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في تجمع الكوميسا، حيث تعتبر من أكبر الدول الأعضاء من حيث عدد السكان والمساحة والقوة الاقتصادية وتُعد مصر من أكبر الدول المصدرة إلى دول الكوميسا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا 4.3 مليار دولار عام 2023.

وتسعى مصر إلى زيادة حجم صادراتها إلى دول الكوميسا من خلال تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، وإزالة الحواجز التجارية وتحسين البنية التحتية.

فيما أكد الوفد التركي على أهمية موقع مصر المتميز والذي يعد بوابة إفريقيا خاصة لكافة دول الكوميسا.

وسجل التبادل التجاري بين مصر وتركيا 6.6 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 7.8 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض قدره 15.7 بالمئة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ويسعى البلدين لرفعه إلى 15مليار

الجدير بالذكر أن مركز إسطنبول للمعارض الدولية يعد أكبر منظمة للمعارض في تركيا.