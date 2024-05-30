بيطري الشرقية يحصن 662 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

نجحت مديرية الطب البيطري بالشرقية، في تحصين 662 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

وقال اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، نجحت المديرية عن طريق (180) لجنة، في تحصين (662 ألف و348) رأس ماشية ما بين تحصين (338 ألف و 987) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (323 ألف و 361) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع ، فضلاً عن ترقيم وتسجيل (12380) رأس ماشية، خلال الأسبوع التاسع من انطلاق الحملة.

زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن مديرية الطب البيطري نفذت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وجرى عقد (4469) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

إقبال المواطنين على الحملة

ولفت مدير مديرية الطب البيطري إلى أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين على الحملة.