ملخص الحلقة 12 مسلسل محارب.. تهريب عزيز من الشرطة في سيارة مواشي

شهد ملخص الحلقة 12 مسلسل محارب، أحداثا مهمة، فبعد قبول عائلة محارب الصلح مع عزيز (حسن الرداد)، تبدلت الأمور من العداء إلى الوقوف بجانبه في محنته، ضد رجل الأعمال محمود العزازي ونجله المتهم بدهس والدته.

وأصر جمال ابن عمه (عابد عنان) على أن يسافر معه القاهرة، من أجل العثور على شقيقه، للم شمل الأسرة، وأن يعودوا للعيش في الصعيد.

ملخص الحلقة 12 مسلسل

وخلال ملخص الحلقة 12 مسلسل محارب، تمكن المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) من إخراج إبراهيم من السجن، بعد القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وطلب منه أن يلبي طلباته، فإخراجة من السجن كان مقابل تنفيذ ما يطلبه منه بشأن شقيقه محارب.

هروب محارب من البلد

وبعد إتمام صلح الثأر، تداهم الشرطة منزل عائلة المحاربة للقبض على محارب، بناءً على علم سابق أنه عاد لأهله بالصعيد، وتفتش المنزل، لكن محارب بتمكن من الهروب.

ويحاول أبناء عمومة محارب مساعدته بهاتف محمول وأموال للتواصل معهم، وتمكنوا من إخراجه من البلد بعيد عن أعين الشرطة في «عربة المواشي»، ليبتعد عن أعين الشرطة.