«الأرصاد» تحذر من موجة شديدة الحرارة واضطراب في حالة البحر غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، منذ قليل، من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد بداية من غد الجمعة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على كافة الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل ليلا على أغلب الانحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

«الأرصاد» تحذر المصطافين من ظاهرة جوية تضرب البحر غدا

كما وجهت الهيئة تحذيرا للمصطافين في المدن الساحلية من اضطراب الملاحة البحري على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، لتتراوح سرعة الرياح بين 30 و 40 كيلومترا في الساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و 2.5 متر، يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 41 درجة مئوية.