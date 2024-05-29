7 نصائح للتعامل مع رياح الخماسين لمدة 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر

حذرت الأرصاد الجوية من تعرض البلاد إلى هبوب رياح على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل، الأمر الذي وجب التعامل معها بحذر، عبر اتباع بعض النصائح للتعامل مع حالة الطقس السيئ خلال الـ48 ساعة المقبلة.

7 نصائح للتعامل مع رياح الخماسين

وذكرت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى رياح شمالية شرقية على القاهرة الكبرى، وشمالية غربية على باقي محافظات الجمهورية، وتتفاوت سرعتها من مكان لآخر، ومن المتوقع أن تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان خاصة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وجه الدكتور أمجد الحداد، عضو جمعية الحساسية والمناعة خلال حديثه لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح للتعامل مع رياح الخماسين، يمكن تناولها على النحو التالي:

ضرورة متابعة التنبؤات الجوية بصفة مستمرة.

إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع تدفق الأتربة إلى الداخل.

تجنب القيادة أثناء عاصفة الخماسين، خاصة على الطرق السريعة المفتوحة.

تفادي الخروج من المنزل قدر الإمكان إلا للضرورة.

ارتداء الكمامة والنظارات الشمسية والقبعات للحماية من أشعة الشمس.

الإكثار من تناول السوائل لتفادي الجفاف والحفاظ على ترطيب جسدك.

ويفضل عدم خروج كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية.

تقول منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال حديثها لـ«الوطن»، إن نشاط الرياح يتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ليكون بداية الارتفاعات التدريجية في قيم درجات الحرارة من يوم الجمعة المقبل، ومن بداية الأسبوع ستبدأ الارتفاعات الطفيفة والتدريجية في قيم درجات الحرارة الأمر الذي أشارت إليه

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

كما وجهت بعض النصائح للتعامل مع تلك الأجواء الحارة وجاءت على النحو التالي: