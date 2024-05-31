أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 31-5-2024 في الأسواق

أعلنت بورصة الدواجن، أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك، التي سجلت استقرارًا كبيرًا، ليصل سعر الكيلو إلى 90 جنيهًا في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 31-5-2024، وفقًا لآخر تحديث معلن لبورصة الدواجن الرئيسية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 31-5-2024، وفق للمعلن من بورصة الدواجن، التي جاءت كما يلي:

- الرومي 191 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 142 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 91 جنيهًا في المزرعة و104 جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 197 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 18 و21 جنيهًا.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13 و14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور 16 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 15 و16 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 123 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 113 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.