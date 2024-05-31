أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 31-5-2024 في الأسواق
كتب:
محمد متولي
08:03 ص | الجمعة 31 مايو 2024
الفراخ البيضاء في المزرعة
أعلنت بورصة الدواجن، أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك، التي سجلت استقرارًا كبيرًا، ليصل سعر الكيلو إلى 90 جنيهًا في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 31-5-2024، وفقًا لآخر تحديث معلن لبورصة الدواجن الرئيسية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 31-5-2024، وفق للمعلن من بورصة الدواجن، التي جاءت كما يلي:
- الرومي 191 جنيهًا للكيلو.
- أجنحة الرومي بلغت 142 جنيهًا للكيلو.
- الدواجن البلدي بلغت نحو 91 جنيهًا في المزرعة و104 جنيهات للمستهلك.
- سجّل سعر البانيه 197 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.
أسعار الكتاكیت الیوم
- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 18 و21 جنيهًا.
- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.
- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13 و14 جنيهًا.
- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور 16 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.
- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 15 و16 جنيهًا.
سعر كيلو البط اليوم
- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 123 جنيهًا.
- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 113 جنيهًا.
- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.