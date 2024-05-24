أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. البلدي بـ105 جنيهات
كتب:
محمد سيف
03:21 م | الجمعة 24 مايو 2024
الفراخ البيضاء
سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 87 جنيهًا خلال تعاملات الظهيرة اليوم الجمعة 24-5-2024 وفق آخر تحديث معلن من قبل بورصة الدواجن الرئيسية على منصات التواصل الاجتماعي.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
ترصد «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق أي للمستهلك كما يلي:
- الرومي نحو 192 جنيهًا للكيلو.
- أجنحة الرومي بلغت 145 جنيهًا للكيلو.
- الدواجن البلدي بلغت نحو 94 جنيهًا في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك.
- سجّل سعر البانيه 198 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.
أسعار الكتاكیت الیوم
- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 جنيهًا و20 جنيهًا.
- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.
- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و14.5 جنيه.
- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و18 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و12 جنيها.
- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و16 جنيهًا.
سعر كيلو البط اليوم
- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 127 جنيهًا.
- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 117 جنيهًا.
- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيهات.