أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. البلدي بـ105 جنيهات

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 87 جنيهًا خلال تعاملات الظهيرة اليوم الجمعة 24-5-2024 وفق آخر تحديث معلن من قبل بورصة الدواجن الرئيسية على منصات التواصل الاجتماعي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق أي للمستهلك كما يلي:

- الرومي نحو 192 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 145 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 94 جنيهًا في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 198 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 جنيهًا و20 جنيهًا.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و14.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و12 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و16 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 127 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 117 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيهات.