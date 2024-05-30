أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 30-5-2024 في الأسواق

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك، مؤكدة أنها سجلت استقرارا كبيرا في الأسعار بعدما سجل سعر الكيلو 90 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 30-5-2024، وفق آخر تحديث معلن من قبل بورصة الدواجن الرئيسية على منصات التواصل الاجتماعي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وتنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 30-5-2024، وفقا للمعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:

- الرومي نحو 190 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 143 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 92 جنيهًا في المزرعة و103 جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 196 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 19 و20 جنيهًا.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13 و14 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 15 و16 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 123 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 113 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.