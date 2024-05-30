أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 30-5-2024 في الأسواق
كتب:
محمد متولي
09:46 ص | الخميس 30 مايو 2024
الفراخ البيضاء
أعلنت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك، مؤكدة أنها سجلت استقرارا كبيرا في الأسعار بعدما سجل سعر الكيلو 90 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 30-5-2024، وفق آخر تحديث معلن من قبل بورصة الدواجن الرئيسية على منصات التواصل الاجتماعي.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
وتنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 30-5-2024، وفقا للمعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:
- الرومي نحو 190 جنيهًا للكيلو.
- أجنحة الرومي بلغت 143 جنيهًا للكيلو.
- الدواجن البلدي بلغت نحو 92 جنيهًا في المزرعة و103 جنيهات للمستهلك.
- سجّل سعر البانيه 196 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.
أسعار الكتاكیت الیوم
- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 19 و20 جنيهًا.
- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.
- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13 و14 جنيه.
- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.
- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 15 و16 جنيهًا.
سعر كيلو البط اليوم
- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 123 جنيهًا.
- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 113 جنيهًا.
- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.