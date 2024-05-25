أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 25-5-2024
كتب:
محمد سيف
05:06 ص | السبت 25 مايو 2024
الفراخ البيضاء
أعلنت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك، حيث سجلت 98 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 25-5-2024 وفق آخر تحديث معلن من قبل بورصة الدواجن الرئيسية على منصات التواصل الاجتماعي.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
«الوطن» تنشر أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم السبت 25-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:
- الرومي نحو 192 جنيهًا للكيلو.
- أجنحة الرومي بلغت 145 جنيهًا للكيلو.
- الدواجن البلدي بلغت نحو 94 جنيهًا في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك.
- سجّل سعر البانيه 198 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.
أسعار الكتاكیت الیوم
- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 جنيهًا و20 جنيهًا.
- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.
- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و14.5 جنيه.
- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و18 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و12 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و16 جنيهًا.
سعر كيلو البط اليوم
- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.
- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 115 جنيهًا.
- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 112 جنيهًا.