أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-5-2024.. الفراخ البيضاء بـ100 جنيه

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-5-2024 استقرارا ملحوظا، وفق آخر التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

سجل كيلو سعر الفراخ البيضاء في أرض المزرعة 93 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 و105 جنيهات.

أسعار الدواجن الأمهات

وبحسب بورصة الدواجن، سجل سعر الأمهات البيضاء 85 جنيها للكيلو، وكيلو الفراخ الساسو 105 جنيهات بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيها للكيلو.

أسعار الرومي والبط

- سعر كيلو البط البلدي 125 جنيها.

- سعر كيلو صدور الدجاج نحو 140 جنيها.

- يصل سعر كيلو الأوراك للمستهلك بـ112 جنيها.

- سعر الرومي سجل نحو 195 جنيها للكيلو.

- أجنحة الرومي سجلت 144 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق

يتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيها ضمن أسعار الدواجن اليوم، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 85 و110 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.