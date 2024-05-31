شهدت أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة 31-5-2024، استقرارًا كبيرًا في المزارع اليوم، إذ سجل سعر كرتونة البيض ما بين 122 و124 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك بين 128 و130 جنيهًا، وفق الشعبة العامة للدواجن وبورصة الدواجن.

أسعار البيض الأحمر

وأفادت بورصة الدواجن بأن سعر كرتونة البيض الأحمر، قد سجلت 124 جنيهًا، وسجل سعر الكرتونة «البلدي» 130 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 90 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 97 و103 جنيهات، بحسب المنطقة المباع فيها السلعة، وسجلت الفراخ الحمراء 103 جنيهات للكيلو في المزرعة.

وتراوح سعر الكيلو في محال بيع الدواجن، ما بين 107 و110 جنيهات للمستهلك.

أسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

وتتوقع شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أنّ تشهد أسعار الدواجن استقرارا كبيرا في الفترة المقبلة، مع عزوف قطاع كبير من المواطنين عن الشراء واقتراب عيد الأضحي المبارك.

من جهته، أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر الدواجن يشهد تراجعا تدريجيا بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.