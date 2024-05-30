شروط الأضحية من البقر والجاموس.. اعرف الوقت المحدد للذبح

الأضحية أعظم العبادات التي يقدمها المسلمون في عيد الأضحى المبارك، ومن أجل فهم أبعاد هذه السنة النبوية المؤكدة وأحكامها، كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تستعرض «الوطن» شروط الأضحية من البقر، والعدد الذي تجزئ عنه الأضحية، فضلا عن شروط الأضحية، حسب ما أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي.

شروط الأضحية من البقر

عن شروط الأضحية من البقر، أكدت دار الإفتاء، أن الأضحية من البقر والجاموس، يجب أن تكون قد بلغت سنتين، لضمان نضجها وكثرة لحمها، لتحقيق الفائدة القصوى للفقراء والمحتاجين من لحوم الأضاحي، مستندة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْن»، موضحة أنه يمكن استثناء شرط العمر إذا كان الحيوان لم يبلغ السنتين، ولكنه كثير اللحم وبلغ وزنه حوالي 350 كيلوجراما، إذ أنه يجوز في هذه الحالة التضحية به، لأن الهدف الأساسي من الأضحية وفرة اللحم.

العدد الذي تجزئ عنه الأضحية

وأوضحت الإفتاء، خلال حديثها عن شروط الأضحية من البقر، أنه تجزئ الشاة عن شخص واحد، بينما تجزئ البقرة أو الجاموس عن سبعة أشخاص، مستندة إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تراعي مصالح العباد، ما يتيح التخفيف من بعض الشروط إذا تحققت الغاية الأساسية من الأضحية.

شروط ذبح الأضحية

وكان قد أوضح الأزهر الشريف، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، شروط الأضحية من البقر والجاموس، والتي جاءت كالتالي:

1- أن تكون من بهيمة الأنعام: تشمل الإبل، والبقر، والغنم، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28].

2. بلوغ السن المعتبرة شرعًا: استنادًا إلى حديث جابر رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ» (أخرجه مسلم).

- الجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة، وما أتم سنة عند المالكية والشافعية.

- المسنة (الثني) من المعز: ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وما أتم سنتين عند الشافعية.

- المسنة من البقر: ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وما أتم ثلاث سنوات عند المالكية.

- المسنة من الإبل: ما أتم خمس سنوات عند جميع المذاهب.

سلامة الأضحية من العيوب

3. السلامة من العيوب المانعة: يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تمنع إجزائها، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يُتَّقَى من الضحايا؟ فقال: «أَرْبَعٌ: الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (رواه أحمد).

الوقت المحدد لذبح الاضحية

4. ذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعًا: يجب أن يتم الذبح بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، إذا ذُبحت الأضحية قبل هذا الوقت أو بعده، فإنها لا تُجزئ.