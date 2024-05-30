الإفتاء توضح آخر موعد لحلق الشعر وتقليم الأظافر لمن ينوي ذبح الأضحية

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتقديم الأضاحي، التي لها عدد من الشروط والأحكام، من بينها حلاقة الشعر وتقليم الأظافر، إلا أن البعض قد لا يعلم آخر موعد لحلق الشعر وتقليم الأظافر لمن ينوي ذبح الأضحية، وهو ما يستعرضه هذا التقرير، وفقا لما قالته دار الإفتاء المصرية؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

آخر موعد لحلق الشعر

أوضحت دار الإفتاء المصرية، آخر موعد لحلق الشعر وتقليم الأظافر لمن ينوي ذبح الأضحية، قائلة إن رأي الشافعية والمالكية يقول إنه يُسَنُّ لِمَنْ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يُضَحِّي عَنْهُ أَلَّا يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ بِحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلا شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ بِتَقْلِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلا شَيْئًا مِنْ بَشَرَتِهِ، وَذَلِكَ مِنْ لَيْلَةِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ» أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»، ومخالفة ذلك ليست بحرامٍ، بل هي مكروهةٌ كراهةَ تنزيه.

تقليم الأظافر للذبح

واستشهدت دار الإفتاء في حديثها عن آخر موعد لحلق الشعر وتقليم الأظافر لمن ينوي ذبح الأضحية، عبر موقعها الرسمي، بقول الإمام النووي في المجموع (8/ 371): [ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ»، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار»، وعليه: فيجوز شرعًا حلق الشعر وتقليم الأظفار، ولا يؤثر ذلك في ثواب الأضحية.

وتعد الأضحية من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويثاب من يقدمها، ولكن لا يعاقب عليها تاركها، فهى مشروعة في الكتاب والسنة النبوية، حيث قال الله عز وجل «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر].

موعد حلق الشعر وتقليم الأظافر لمن ينوي ذبح الأضحية

وأشارت الإفتاء إلى أن الحكمة من الإمساك عن حلق الشعر وتقليم الأظافر لمن ينوي ذبح الأضحية، التشبه بالحجاج لأنهم يحذر عليهم ذلك أثناء الإحرام، حيث أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن قص الشعر والأظافر بالنسبة للمضحي هي مسألة مندوبة أو مستحبة وليست إلزامية، وورد فيها حديث واحد روته أم سلمة رضي الله عنها، مضيفًا أنها سنة من التزم بها قد أصاب، ومن لم يفعل فلا شئ عليه وإذا ضحى فأضحيته صحيحة ولا ينقص من ثوابه.