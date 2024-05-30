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نافورة من النار في سماء أيسلندا.. مشاهد صادمة من بركان جريندافيك (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
03:28 م | الخميس 30 مايو 2024
مشاهد من بركان إيسلندا

مشاهد من بركان إيسلندا

رصدت وسائل الإعلام العالمية فيديوهات وصور صادمة لبركان آيسلندا، إذ ذكر مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، أن بركانًا في جنوب غرب البلاد ثار للمرة الخامسة منذ ديسمبر، ما أدى إلى انبعاث حمم حمراء تهدد مرة أخرى بلدة جريندافيك الساحلية.

عاد البركان للنشاط بعد قرون من السكون

 

وأفادت «روسيا اليوم»، بأنّ الثوران بدأ في وقت مبكر من ظهر أمس، بعد سلسلة من الزلازل شمالي بلدة جريندافيك، ومستمر حتى اليوم في بلده يبلغ عدد سكانها 3800 شخص، وأجلي معظمهم في ديسمبر عندما عاد البركان للنشاط بعد قرون من السكون، فيما تسبب ثوران البركان تسبب في إخلاء الموقع السياحي الشهير «بلو لاجون»، وهو بحيرة طبيعية ساخنة، وفقًا لهيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية «آر يو في».

ويُقدر هذا البركان بأنّه الأقوى في المنطقة حتى الآن، إذ ارتفعت الحمم البركانية لنحو 50 مترًا في السماء، امتدت فهوة البركان لمساحة 3.5 كيلومتر، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي.

الشرطة أصدرت أوامر للعمال والسكان بالمغادرة

وذكرت شرطة آيسلندا أنه تم إصدار أوامر للعمال والسكان الذين لا يزالون في المدينة بالمغادرة.

وتعرضت جريندافيك، التي تقع على بعد 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، للتهديد منذ زلازل في نوفمبر أدت إلى إخلاء المنطقة قبل الثوران الأول في 18 ديسمبر. تسبب الثوران اللاحق في تدمير بعض الجدران الدفاعية وحرق العديد من المباني.

تعد المنطقة جزءًا من نظام بركاني يُعرف بـ«سفارتسينغي»، والذي كان غيرنشط لمدة 800 عام قبل أن ينشط من جدي، وثار البركان مرة أخرى في فبراير ومارس.

 

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