نافورة من النار في سماء أيسلندا.. مشاهد صادمة من بركان جريندافيك (فيديو)

رصدت وسائل الإعلام العالمية فيديوهات وصور صادمة لبركان آيسلندا، إذ ذكر مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، أن بركانًا في جنوب غرب البلاد ثار للمرة الخامسة منذ ديسمبر، ما أدى إلى انبعاث حمم حمراء تهدد مرة أخرى بلدة جريندافيك الساحلية.

- Incredible images of the eruption of the Sundhnuksgigarodur volcano in Iceland, which began today.



This is the fifth eruptive episode since December, and the sight is simply spectacular! pic.twitter.com/51PheGGb5k