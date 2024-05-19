أحمد عويس: نهضة بركان فأل حسن للزمالك.. والملحمة اكتملت بتهنئة الرئيس السيسي

هنأ الناقد الرياضي أحمد عويس، نادي الزمالك وجماهيره، بالفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة نهضة بركان المغربي، وفوزه عليه بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة قبل قليل.

وقال «عويس» في لقاء مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: جمهور الزمالك يستحق الفرحة، المشهد كان مبهجا، أكثر من 70 ألف في ستاد القاهرة، ملأوا الملعب دون أن يتبقى مكان لقدم، مشددًا على أن مجلس إدارة نادي الزمالك بطل هذا الحدث، بعدما نجح في التغلب على المشكلات الكبيرة التي عانى منها النادي، مثل إيقاف القيد والتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين.

وتابع: «مبروك لجمهور الزمالك، وإن شاء الله يكتمل النصف الثاني من الملحمة، ويفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، ويكون السوبر الأفريقي مصريا، بعدما حدث هذا الأمر في تسعينيات القرن الماضي، والملحمة اكتملت بتهنئة الرئيس لجمهور نادي الزمالك».

وواصل أنّ نهضة بركان فأل حسن للزمالك، فقد سبق له أن فاز عليه في نهائي الكونفدرالية في عام 2015 بضربات الجزاء.