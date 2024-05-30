محمد حسن عامر: مواقف وسياسة الصين الخارجية قريبة لمصر والدول العربية

قال محمد حسن عامر، الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، إن أزمة غزة وقبلها، تؤكد ضرورة إقامة علاقات قوية وكبيرة مع شركاء دوليين، غير الشركاء المعروف توجهاتهم مثل الولايات المتحدة، من باب توسيع العلاقات الخارجية، والبحث عن دوائر جديدة.

الصين على مدار السنوات الماضية تتزايد قوتها يوما تلو الآخر

أضاف الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أن مع توسيع العلاقات تتسع الآفات الخاصة بخدمة بعض القضايا والملفات العربية والمساعدة على حلها، مثل الوضع في فلسطين وسوريا واليمن، وغيرها، وأيضا تحقيق المصالح، شارحا أن الصين على مدار السنوات الماضية، تتزايد قوتها يوما تلو الآخر.

الصين سياستها ومواقفها الخارجية أقرب للدول العربية

شرح «عامر» أنه يوجد نظام دولي جديد يتشكل الفترة الماضية، ستكون الصين وروسيا أصحاب كلمة، موضحا أن الصين سياستها ومواقفها الخارجية أقرب للدول العربية ومصر، فالصين منذ البداية، كان لها موقفا مميزا من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وأخذت خطوة لحظر تصدير المنتجات لإسرائيل، كنوع من أنواع العقاب لإسرائيل على ما يحدث بحقهم.