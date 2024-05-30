أستاذ في العلوم السياسية: تعزيز التعاون مع الصين يخدم مصالح مصر والدول العربية

قال اللواء دكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الصيني العربي، اليوم الخميس، أكدت حرص مصر الدائم على بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة بكافة المحافل الدولية، والتأكيد على أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين، إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، والالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين، وحق الفلسطينيين المشروع في دولتهم المستقلة وهو ما يؤكد التزام مصر الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

التعاون العربي الصيني

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، إلى أن التعاون العربي الصيني يمثل نموذجا يحتذى به في بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لافتا إلى أن مصر والدول العربية تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع الصين في إطار التعاون المثمر والبناء، بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين لتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي بما يخدم مصالح الدول العربية والصين، ويسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

مواجهة التحديات العالمية

وأكد أهمية التعاون المشترك مع الصين في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وضرورة تعزيز الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول العربية والصين، مشيرًا إلى أن الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تحققها هذه الشراكات هي مجالات التنمية المستدامة والطاقة والبنية التحتية، معربا عن تقديره للدعم الصيني المستمر للقضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن كلمة الرئيس السيسي أيضا حملت رسائل قوية وواضحة فيما يتعلق بالأمن المائي من خلال وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار «المنتدى العربي -الصيني»، لافتا إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة في هذا المجال، تتطلب تعزيز التعاون لوضع حلول مستدامة لمشاكل المياه، بما يضمن تحقيق الأمن المائي لكافة الدول العربية.