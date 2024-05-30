الأمين العام المساعد لـ«حماة وطن»: زيادة السيسي للصين تدعم التكامل الاقتصادي

أشاد المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي جمهورية الصين الشعبية ولقاء نظيرة الصيني لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في توقيت غاية في الأهمية لما يشهدة العالم من تطورات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.

زيادة الرئيس السيسي للصين تدعم التكامل الاقتصادي

وقال علاء زياد، في بيان صحفي، إنّ خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، وجه رسائل قوية ومحددة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي ركزت على أهمية دعوة الأطراف الفاعلية بالمجتمع الدولي مرة أخرى للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، ورسالة تحذيرية بأن الأمن المائي قضية وجودية ولن نسمح بالعبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.

العلاقات المصرية الصينية أكثر تكاملا

وأوضح أنه مع مرور عشرة أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، أصبحت العلاقات الاقتصادية والتجارية أكثر تكاملا خاصة في ظل رؤية مصر لخطة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لفتح آفاق عديدة لتعزيز العلاقات الدولية لدعم الشراكة الاقتصادية والسياسية لخدمة مصر داخليا و خارجيا .