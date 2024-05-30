رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات كليات دار العلوم والتمريض والتربية

واصل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية للجان امتحان الكليات؛ للاطمئنان على مدى انتظام العملية الامتحانية.

وقد تفقد صباح اليوم، لجان امتحانات طلاب كلية التمريض، بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، أعقبها جولتين للجان اختبارات كليتي التربية، ودار العلوم.

رافق رئيس الجامعة خلال جولاته عميدا كليتي التمريض، والتربية، ووكلائهما، ووكلاء كلية دار العلوم.

تهيئة المُناخ المُلائم للطلاب وضمان سُبل الراحة لهم

وخلال الجولة، شدد رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة؛ لتهيئة المُناخ المُلائم للطلاب وضمان سُبل الراحة خلال أدائهم للامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على السادة الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان، والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

انتظام سير الامتحانات منذ بدايتها

وأشار رئيس الجامعة إلى انتظام سير الامتحانات منذ بدايتها دون رصد أية معوقات أو شكاوى، واستمع خلال جولاته إلى آراء عدد من الطلاب؛ حول أسئلة الامتحانات، مشيراً إلى أنه جرى وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات أداء الطالب.