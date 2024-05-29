محافظ المنيا يلتقي نواب البرلمان لحل مشكلات المواطنين

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قضايا وطلبات المواطنين الحياتية بمختلف القطاعات الخدمية، في إطار التعاون المُثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء المجلس والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين

وأشار محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، إلى أن الجهود مٌتواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يُحقق الصالح العام، جاء ذلك بحضور النائب العمدة عثمان، والنائب مجدى ملك، والنائب أشرف الأحمداوي، والنائب مصطفى فتح الباب، والنائب محمد مصطفى والنائب الدكتور هاني عبد الشهيد.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، مُوجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

إيجاد حلول وآليات لحل المشكلات المتعلقة بالمواطنين

أشاد النواب بالجهود المبذولة من قبل محافظ المنيا، لسرعة الاستجابة لكافة الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات، ومؤكدين أن هناك تفاعلا مثمرا بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.