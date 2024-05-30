محافظ الشرقية: انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية دون شكاوى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، مشيرا إلى عدم تلقي أي شكاوى اليوم بسبب الامتحانات.

انتظام سير امتحانات اليوم السادس لطلبة وطالبات شهادة الدبلومات

وتابع محافظ الشرقية مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات اليوم السادس لطلبة وطالبات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024، في مادتي اللغة العربية والتربية الاسلامية حيث تقدم لأداء الامتحانات 51466 طالبا وطالبة حضر منهم 51028 طالبا وطالبة وتغيب منهم 438 طالبا وطالبة وذلك على مستوى 204 لجان امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

عدم تلقي أى شكاوى

وتلقى محافظ الشرقية تقريراً تفصيلياً من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم السادس لشهادة الدبلومات الفنية في مواد «علوم هندسية - رسم هندسي - تربية نحل - مواد تجارية - ميكروبيولوجي مهني» وتبين أن الغرفة لم تتلق أي إشارة تليفونية من غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفيد وجود حالات مرضية أو حالات إغماء بين الطلاب أو الملاحظين المشاركين بالعملية الامتحانية أو تلقي أي شكاوى من صعوبة أسئلة الامتحانات.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024 بجميع النوعيات «تجاري – صناعي – زراعي - التعليم والتدريب المزدوج»، يبلغ 60 ألفًا و393 طالبا وطالبة وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.