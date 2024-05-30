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«دسوقي» يترأس لجنة اختيار عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
04:33 م | الخميس 30 مايو 2024
لجنة اختيار عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ

لجنة اختيار عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية طب الفم والأسنان بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور أحمد نور الدين حبيب، عميد كلية طب الفم والأسنان الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور ياسر لطفي، عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة المنصورة، والدكتور محمد حسين، عميد كلية طب الفم والأسنان السابق بجامعة كفر الشيخ.

لجنة لاختيار عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ

من جانبه رحب رئيس الجامعة، بأعضاء لجنة اختيار عميد كلية طب الفم والأسنان، متمنياً لهم دوام التوفيق، مؤكداً حرص جامعة كفر الشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقاً للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، وطبقاً لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

الاستماع إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المرشحين 

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة كلية طب الفم والأسنان، ورؤية التطوير، من الناحية التعليمية والبحثية والمجتمعية.

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