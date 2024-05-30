حرمان حسين الشحات من مزاولة أي نشاط إداري رياضي لمدة 5 سنوات وحبسه عام مع إيقاف التنفيذ

أعلنت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، حكمها في قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومحمد الشيبي ظهير أيسر فريق بيراميدز، بعدما تقدم الأخير بشكوى ضد لاعب الأحمر أمام القضاء المدني، يتهمه بالتعدي عليه خلال مباراة جمعت الفريقين الموسم الماضي.

وقررت محكمة جنح مدينة نصر، حبس حسين الشحات، لاعب المارد الأحمر، سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، مع حرمانه من مزاولة أي نشاط إداري رياضي لمدة 5 سنوات.

كان محمد الشيبي قد اتهم حسين الشحات أمام القضاء المدني، بالتعدي عليه، ما ترتب عليه إيذاءه نفسيا وجسديا عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.