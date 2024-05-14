بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية في أزمة حسين الشحات والشيبي «مستندات»

كشفت إدارة نادي بيراميدز عن مستندات جديدة في الأزمة المثارة حاليا بشأن تعدي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق السماوي، خلال مباراة جمعت الفريقين، الموسم الماضي، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

آخر تطورات قضية حسين الشحات والشيبي

وأكد مصدر في بيراميدز، لـ«الوطن سبورت» أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، برئاسة جمال علام، تسبب في الأزمة الحالية، بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي، برفضه التصديق على قرارات لجنة الانضباط بشأن تعدي نجم الأهلي على الآخر، والتأكيد على أحقية اللاعب المغربي في اللجوء للقضاء المصري، بعد هذه الواقعة.

واستندت إدارة بيراميدز على مستندات جديدة في هذا الأمر؛ إذ أشار المصدر إلى أنه طبقا للائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، المعتمدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وبشأن لجنة الانضباط، تنص المادة رقم 15، المتعلقة بقرارات اللجنة، على أنه تكون قرارات اللجنة صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة بأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، ويجوز للجنة في المسائل المستعجلة أن تتخذ قراراتها بالتمرير، ويكون القرار في هذه الحالة صحيحا بأغلبية أصوات الأعضاء.

بيراميدز يوضح كواليس جديدة في قضية حسين الشحات والشيبي

وتنص المادة رقم 16، على أن قرارات اللجنة تكون واجبة النفاذ من تاريخ إعلانها للمعنيين، ويجري إعلام المعنيين بالقرارات فور صدورها، ويكون الإعلام صحيحا؛ إذا جرى بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل أو التسليم الشخصي.

أما المادة رقم 30، فتنص على أنه في حالة عدم تنفيذ القرارات الصادرة من كافة لجان الاتحاد في الوقت المحدد لها توقع على الشخص الطبيعي عقوبة المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لما تحدده اللجنة، وتوقع على الأندية عقوبة الخصم من النقاط أو الهبوط إلى القسم الأدنى.

وبالتالي فإن البنود واضحة تماما، وقرارات لجنة الانضباط صريحة ولا تقبل النقاش، وليس من حق اتحاد الكرة رفضها، كونها لجنة قضائية مستقلة تماما.