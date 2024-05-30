الحرب على الحقيقة.. 7 إجراءات إسرائيلية ضد حرية الصحافة

ما زالت الصحافة الغربية تسلط الأضواء على الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي بدا يتضح منذ العدوان على قطاع غزة، ومحاولات إسكات الصوت الآخر، حسبما أكدت «الجارديان» البريطانية.

مشاهد مما تفعله حكومة الاحتلال مع الصحف

وكشفت الصحيفة البريطانية ما تفعله إدارة نتنياهو في الصحافة الإسرائيلية، والذي نلخصه في 7 نقاط مختصرة.

1- تزايد القلق بشأن حرية الصحافة في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

2- أغلقت السلطات المكاتب المحلية لقناة إخبارية، بعد ساعات من تصويت الحكومة على استخدام قوانين جديدة لإغلاق مكاتب عمليات شبكة الأخبار الفضائية في البلاد.

3- صادرت السلطات الإسرائيلية معدات تابعة لوكالة أسوشيتد برس، لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي، مما دفع البيت الأبيض إلى التدخل.

4- الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، منذ بداية ولايتها وضعت حرية الصحافة كهدف حسبما صرحت عنات ساراجوستي، مديرة حرية الصحافة في اتحاد الصحفيين في إسرائيل، لقناة سي بي سي نيوز الكندية هذا الأسبوع.

5- منعت الرقابة العسكرية في عام 2023 نشر 613 مقالًا.

6- قامت الرقابة في إسرائيل بحجب أجزاء من 2703 مقالة أخرى، وهو أعلى رقم منذ عام 2014.

7- منع جيش الاحتلال نشر المعلومات بمعدل تسع مرات يوميًا منذ 7 أكتوبر حتى الآن.