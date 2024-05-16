جامعة المنوفية تحتل المركز الـ13 بين الجامعات المصرية وفقا لتصنيف «CWUR»

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن تصنيف The Center for World University Rankings (CWUR) الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2024، أظهر تقدم جامعة المنوفية، حيث حققت الجامعة المركز 1548 على مستوى العالم بين 20966 جامعة مشاركة، كما حققت الجامعة المركز 13 محليا بين 20 جامعة مصرية.

أسباب تفوق جامعة المنوفية

وأشاد «القاصد» بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي ومحلي على مستوى الجامعات، مؤكدا أن الجامعة اتخذت خطى جيدة نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة، بهدف تحقيق مستوى متقدم من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

كما أكد أن الجامعة تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلًا عن توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعي المستمر للوصول إلى مستوى أفضل على مستوى الجامعات العالمية، لافتا إلى أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كيفية تصنيف مستوى الجامعات

كما أوضح رئيس الجامعة، أن تصنيف CWUR يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، ويتم استخدام المؤشرات الموضوعية لجميع الركائز الأساسية الأربعة التي تقوم عليها منهجية التصنيف التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي.

كما أشاد الدكتور حازم صالح نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، بما حققته الجامعة من تقدم في هذا التصنيف، مؤكدا أن الجهد المبذول لتحسين البحث العلمي له أكبر الأثر في تحقيق مراكز متميزة في التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تضع على قائمة أولوياتها البحث العلمي وزيادة عدد البحوث المنشورة في مجلات عالمية، موضحا أن مركز تصنيف الجامعات العالمية هو منظمة استشارية رائدة تقدم المشورة في مجال السياسات والرؤى لاستراتيجية والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات لتحسين النتائج التعليمية والبحثية.