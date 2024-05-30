من يشعل النار في أوروبا؟.. حرائق ضخمة وأعمال تخريب تجتاح القارة العجوز

حوادث غريبة اجتاحت بعض الدول الأوربية، شملت سلسلة من الحرائق الغامضة والهجمات على البنية التحتية في دول البلطيق وألمانيا والمملكة المتحدة، فرضت على إثرها الأجهزة الأمنية في أوروبا حالة التأهب.

تشير أصابع الاتهام بأن روسيا وراء تلك الحرائق والحوادث والتخريب، وذلك ردًا على الدعم الأوروبي لأوكرانيا، حسبما أوردت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

حرائق غريبة في عدد من الدول الأوربية

ورصدت الصحيفة عدة حوادث منها اندلاع حريق في متجر إيكيا في فيلنيوس في ليتوانيا هذا الشهر، فيما قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، إنّ الحريق ربما كان من مخرب أجنبي.

وشهدت منطقة شرق لندن حريقًا كبيرًا زعم المحققون بالفعل تورط روسيا المحتمل في حريق متعمد في شرق لندن، كما دمر حريق أكبر مركز تسوق في بولندا، كما شهدت منطقة بافاريا في ألمانيا محاولات تخريب.

الأجهزة الأمنية تتهم موسكو بزعزعة استقرار الغرب

تعتقد الأجهزة الأمنية أنها قد تكون جزءًا من محاولة موسكو لزعزعة استقرار الغرب، الذي يدعم أوكرانيا، وزعمت أنه في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن استئجار المخربين، مما يترك القليل من الاتصالات مع المهاجمين الآخرين، حيث يدفع المخربون القليل من الأموال، إذ يحصل المخرب على 100 يورو أو بالعملة المشفرة.

وأثيرت هذه القضية في قمة وزراء الخارجية والدفاع الأوربيين في بروكسل هذا الأسبوع، إذ حذر مسؤولون أمنيون هولنديون وإستونيون وليتوانيا، من نقاط الضعف الوطنية.

ونقلت «الجارديان» عن أحد الوزراء الأوربيين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنهم يشعرون بقلق عميق بشأن التخريب، والتخريب المادي، الذي ينظمه ويموله وكلاء روس.

واعتقلت السلطات البولندية 9 أشخاص فيما يتعلق بأعمال تخريب يُزعم أنها ارتكبت بأوامر من الأجهزة الروسية، شملت جرائم الضرب والحرق العمد ومحاولة الحرق، إذ يبحث المحققون فيما إذا كانت روسيا متورطة في حريق مركز للتسوق في وارسو، وهو ادعاء وصفته السفارة الروسية بأنه نظرية مؤامرة.